اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة سيلهت بجمهورية بنجلاديش
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
دكا 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة سيلهت بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 2,840 فردا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.
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19:37ت م
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