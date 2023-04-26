دكا 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 520 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة سيلهت بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 2,840 فردا.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.// انتهى //19:37ت م0115