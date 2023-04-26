الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة، في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السايبر التي ستنطلق غداً في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.ويمثل المنتخب السعودي كل من سعد البقمي وعادل المطيري وأحمد القديحي ومحمد العمرو وجهاد العبيد وعبدالله المنسف وزياد المطيري، فيما يقود المنتخب فنيا، سيريل فيغبغيكل ومساعده ماجد المطيري، ويترأس البعثة عادل الرميحي.وسيخضع الأخضر السعودي غداً لفحص أدوات المبارزة، استعدادا لخوض مواجهاته بعد غدٍ الجمعة.وتعد بطولة الجائزة الكبرى، التي يشارك فيها ١٦١ لاعباً من ٣٥ دولة، أول بطولة تندرج ضمن التصنيف للتأهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.// انتهى //19:41ت م0116