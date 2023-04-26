الطائف 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسبحث أمين محافظة الطائف ناصر بن ضيف الله الرحيلي عدداً من الموضوعات والقضايا البلدية للارتقاء بالجهد البلدي خلال المرحلة القادمة، بحضور الوكلاء ومديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أعمال تعزيز البنية التحتية للخدمات بالمحافظة، وصناعة نجاح مستدام من خلال الشراكات الإستراتيجية مع قطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، بما يعزز مستوى التنافسية في الجودة والكفاءة، وتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفق متطلبات التصاميم الحضرية، وذلك بحسب الممارسات الصحيحة في إدارة وتنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة.وناقش الاجتماع جهود إدارة الكوارث ومخاطر السيول جراء الأمطار التي تشهدها المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، واستعراض نسب الإنجاز في المشروعات البلدية الجارية، والخلوص إلى عدد من التوصيات والقرارات الداعمة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للنهوض بالعمل البلدي، وتلبية احتياجات السكان من الخدمات المختلفة.// انتهى //19:50ت م0117