الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارلمبي إلى مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تنطلق منافساتها في 28 إبريل الحالي وحتى 2 مايو المقبل، ويشارك فيها 108 لاعبين، يمثلون 24 دولة.ورأس بعثة الأخضر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بدر المجنوني، وضمت قائمة المنتخب 6 لاعبين، هم: عدنان بورسعيد – طلال ناجي البلوي – محمد علي العواد – ريان حسين الملحاوي – أصيل يوسف هوساوي – إبراهيم مصطفى إبراهيم، ويشرف عليهم تدريبياً المدرب الوطني علي محمد اليامي، فيما يتولى الإشراف الإداري فتحي بن صدقة يعقوب وفيصل سليمان المبارك.// انتهى //20:10ت م0119