حائل 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسقدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز،أمير منطقة حائل، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز،نائب أمير منطقة حائل، العزاءَ لأسرة الضويحي في وفاة ابنهم الشاب محمد بن عياد الضويحي - رحمه الله - من منسوبي إمارة المنطقة.جاء ذلك خلال زيارة سموِّ أمير المنطقة لمنزل أسرة الفقيد، حيث كان في استقبال سموِّه والد الفقيد مدير عام مكتب سموِّ أمير منطقة حائل سابقًا عياد الضويحي الجنيدي.وسأل سموُّ الأمير عبدالعزيز بن سعد، اللهَ بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.وبعثَ سموُّ نائب أمير المنطقة برقيةَ عزاء لأسرة الضويحي، داعيًا اللهَ أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.من جهته، أعربَ الضويحي عن بالغ شكره لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه، على تعزيتهما، داعيًا الله أن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثواب، وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.// انتهى //20:31ت م0120