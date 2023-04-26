باماكو 6 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي العقيد مالك دياو، اليوم، بالعاصمة باماكو، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون.وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين مالي والجزائر، وآفاق تعزيزها، لا سيما في المجال البرلماني.كما تناول الطرفان الاستحقاقات الوطنية المالية ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.//انتهى//20:34ت م0122