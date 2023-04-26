القاهرة 6 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسعقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث المقررة الأحد المقبل بجامعة الدول العربية.وأفاد البرلمان - في بيان له اليوم- بأن اللجنة تابعت مستجدات القضية الفلسطينية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري.وجددت اللجنة دعمها ومساندتها القضية الفلسطينية كونها قضية العرب الأولى والمركزية، ودانت تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل.كما دانت اللجنة بشدة الاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس تحت حماية قوات الاحتلال، مطالبةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.وأوصت اللجنة برفع مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في فلسطين لاعتماده من جلسة البرلمان العربي يوم الأحد القادم.//انتهى//20:58ت م0123