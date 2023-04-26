الرباط 6 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.42 %، عند 10.454,85 نقطة.فقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.71 % ليستقر عند 838,25 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.67 % بمجموع 782,6 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 1 % بمجموع 9.499,97 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 76 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 542 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:58ت م0124