الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسسيحظى عشاق ومحبو الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم بعروض حصرية للقدوم إلى العاصمة الرياض طوال مدة "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، الذي يعد أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، ويستمر ثمانية أسابيع ابتداءً من 6 يوليو 2023م.المهرجان العالمي الذي يعود في نسخته الثانية هذا العام بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، سيقدم للجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة والترفيه والتعليم، من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، وحفلات موسيقية لنجوم الفن من العالم العربي ومن مختلف أنحاء العالم، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية.وسيكون من المتاح للراغبين القدوم للرياض مجموعة من العروض الحصرية، منها الموقع المخصص للموسم في بوليفارد رياض سيتي، الذي صمم خصيصًا لموسم الجيمرز: أرض الأبطال، وذلك بحصولهم على تذكرة دخول مجانية (يومية) للمدة التي سيقضونها بالعاصمة، بعد حجزهم رحلات الطيران والإقامة بالفنادق عبر موقعهم الإلكتروني.من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري أن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" سيمثل وجهة مثالية لجماهير الرياضات الإلكترونية، حيث تنتظر الجماهير من مختلف أنحاء العالم مشاهدة أفضل اللاعبين والفرق وهم يتنافسون على ألقاب بطولات كبرى في أشهر الألعاب.يذكر أن اتحاد اللعبة وفَّر للمهتمين مزيداً من المعلومات حول العروض الخاصة بموسم الجيمرز: أرض الأبطال، عبر الموقع الإلكتروني https://gamers8.gg/ar.// انتهى //21:24ت م0128