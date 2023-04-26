جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستصدرت "صورة" وكالة الأنباء السعودية "واس" لمجندة سعودية تحتضن طفلاً بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة،التي عبرت عن معاني الإنسانية التي تميز المملكة حكومة وشعباً في وقوفها مع أشقائها وأصدقائها من الدول العربية والصديقة في مختلف الظروف.وتحدث مصور "واس" نزار معتوق حسنين عن التقاط عدسته هذه الصورة قائلاً: إن نجاح فكرة الصورة ومضمونها يعود لعدة عوامل، منها الوقت والمكان المناسبين، إضافة إلى عوامل فنية ومهنية تسهم في تشكيل المشهد وإيصاله للمتلقي.// انتهى //21:30ت م0129