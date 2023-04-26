أبها 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأشار تعليم عسير، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.كما أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية غداً،مشيرة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بُعد في مقرها الرئيس وفرعيها في محافظتي النماص وبلقرن.// انتهى //21:35ت م0131