الدمام 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006م) فوزه الثالث في بطولة البحر الأبيض المتوسط، على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة (25 - 17)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على صالة بني خيار بجمهورية تونس، ليرفع ناشئو الأخضر رصيدهم إلى 15.5 نقطة، جعلتهم في المركز الثالث للمجموعة (A).وأنتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم المنتخب السعودي بنتيجة (6 - 5)، وواصل الأخضر تفوقه وكسب الشوط الثاني بنتيجة (10 - 6)، وتفوق في الشوط الثالث أيضاً بنتيجة (9 - 6).وسيختتم ناشئو الأخضر غداً مبارياتهم في الدور التمهيدي بمواجهة منتخب تركيا عند الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.// انتهى //21:59ت م0133