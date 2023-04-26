جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 5 مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم 198 شخصاً من الجنسيات التالية: (روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وأوزبكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "أبها" التابعة للمملكة، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصاً (119 مواطناً سعودياً ، و2232 شخصاً ينتمون لـ 67 جنسية).// انتهى //21:59ت م0134