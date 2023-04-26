القاهرة 6 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 1140 مواطناً مصرياً من السودان اليوم، منهم 443 مواطناً عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية، ليصل بذلك عدد المصريين الذين أجلوا حتى الآن إلى 2679 مواطناً.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريح، اليوم، باستمرار القنصليات المصرية في السودان جهودها لإجلاء المواطنين المصريين.يذكر أن الخارجية المصرية أعلنت أمس إجلاء 635 مواطناً مصرياً عبر الإجلاء البري والجوي.//أنتهى//22:09ت م0135