الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الخارجية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قاعة الملك فيصل بديوان الوزارة.حضر حفل المعايدة، معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات والأقسام والموظفين والموظفات، حيث تبادل الجميع التهنئة بالعيد المبارك.// انتهى //22:20ت م0137