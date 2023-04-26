الباحة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسانتظم اليوم أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بجميع مراحلها التعليمية لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1444هـ بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.وأوضحت الإدارة العامة أن مدارس المنطقة شهدت عودة الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي بعد تعليق الدراسة؛بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد.وأكدت الإدارة أن التوقيت الصيفي للدوام يبدأ الساعة 6:45 صباحًا للاصطفاف، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا, وذلك حتى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو.// انتهى //22:23ت م0138