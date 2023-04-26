نجران 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً، في جميع المدارس ومكاتب ‎التعليم بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع، مبينة أن الدراسة ستكون عبر منصة " مدرستي " للطلبة والمنسوبين والمنسوبات.كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً، للطلبة في المقر الرئيس وفروعها، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.فيما قررت إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تعليق الدراسة الحضورية غداً، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظات شرورة وحبونا و يدمة، حيث ستكون الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية عبر منصة " التدريب الإلكتروني".// انتهى //22:58ت م0142