القاهرة 6 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسنجح فريق الزمالك في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الـ19 في الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 43 نقطة وما زال في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الدوري.كما فاز فريق طلائع الجيش على ضيفه فريق غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 في الدوري.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 21 نقطة محافظاً على مركزه السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.//أنتهى//23:58ت م0149