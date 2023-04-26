كانبيرا 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في أستراليا بنسبة 1.4% في ربع مارس 2023م وبنسبة 7% سنوياً.وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت "تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في ربع مارس.. و يعد الارتفاع الفصلي الأدنى منذ ديسمبر 2021م.. في حين استمرت الأسعار في الارتفاع لمعظم السلع والخدمات، فإن العديد من هذه الزيادات كانت أقل مما كانت عليه في الأرباع الأخيرة".// انتهى //01:29ت م0001