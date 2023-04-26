اقتصادي / ارتفاع مؤشر التضخم في أستراليا بنسبة 1.4% في ربع مارس 2023م وبنسبة 7% سنوياً
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
كانبيرا 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في أستراليا بنسبة 1.4% في ربع مارس 2023م وبنسبة 7% سنوياً.
وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت "تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في ربع مارس.. و يعد الارتفاع الفصلي الأدنى منذ ديسمبر 2021م.. في حين استمرت الأسعار في الارتفاع لمعظم السلع والخدمات، فإن العديد من هذه الزيادات كانت أقل مما كانت عليه في الأرباع الأخيرة".
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