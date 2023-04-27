عمّان 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واستسلّم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمس الأربعاء رسالة من العاهل الأردني عبدالله الثاني، أكدت الحرص على تعزيز علاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وسلم الرسالة للرئيس القبرصي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان، وعدد من القضايا الإقليمية.إلى ذلك، عقد وزير الخارجية الأردني مباحثات موسعة مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، منها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، والأوضاع في لبنان، وجهود دعم العراق ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى الأزمة في السودان والأزمة الأوكرانية وتبعاتها، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //03:05ت م0003