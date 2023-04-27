القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر جمهورية مصر العربية مساء أمس، حسبما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.وأفاد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في بيان له أن الزلزال وقع في تمام الساعة العاشرة و35 ثانية، على عمق 108.60 كيلومترا وعلى دائرة عرض 36.25 درجة شمالا، وخط طول 26.45 درجة شرقا وعلى بعد 551 كيلو مترا شمال مرسى مطروح.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //03:16ت م0004