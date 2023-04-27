القدس المحتلة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، واقتحام المسجد الأقصى، والمصلى القبلي، وحرق مستوطنين لمنزل فلسطيني في نابلس، بالتزامن مع إقامتهم لبؤرة استيطانية في الأغوار.وتطرقت لرسالة الشكر التي وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه للمملكة العربية السعودية والأردن وجمهورية مصر العربية، على جهودهم التي تبذل لإجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان.وأخبرت صحف الخميس عن اتفاق فلسطين وإيرلندا على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة الأطر والمجالات، وذلك في ختام الجلسة الثالثة للمشاورات السياسية بين الجانبين، والتي عقدت في دبلن، التي أكد قادتها موقف بلادهم الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، من خلال دعمهم لحل الدولتين، وموقفهم الرافض لسياسة الاستيطان غير الشرعي.وتناولت صحف فلسطين تنديد الحكومة الفلسطينية باستمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلى القبلي بالأقصى، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، داعية لتوفير حماية دولية للمقدسات في القدس.وتطرقت إلى تقريراً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أظهر انخفاضاً في قيمة العجز في الميزان التجاري في فلسطين، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 41% خلال شهر شباط الماضي، وعن توقعات دولية بنمو اقتصادي منخفض، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجهود الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم.//انتهى//09:12ت م0011