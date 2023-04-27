عام / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقيم حفل معـايدة لمنسـوبيها بعيد الفطر المبارك
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
أقامت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس, في مقرها بالرياض, حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها، بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان وعدد من قادة الهيئة.
وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.
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