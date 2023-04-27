الرباط 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بوصول نحو 300 شخص من المغاربة المقيمين بالسودان أمس إلى مطار الدار البيضاء على متن رحلتين جويتين، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، بالرباط، مع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور توماس هالدنوانغ، والتي تركزت حول الوضع الأمني على المستوى الإقليمي، والتهديدات الناجمة عن تصاعد الخطر الإرهابي.وتحدثت صحف الخميس عن مآسي الهجرة غير الشرعية بالبحر الأبيض المتوسط، لافتة النظر إلى غرق أكثر من خمسين من المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل ليبيا.وتناقلت إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتمديد اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.وتطرقت صحف المغرب إلى ردود الفعل في صفوف الديمقراطيين إثر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خوضه معركة انتخابات الرئاسة لعام 2024م.// انتهى //10:05ت م0015