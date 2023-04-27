إسلام آباد 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الدور الإيجابي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في إجلاء العالقين في السودان من رعايا مختلف الدول ومنها باكستان.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكد بأن البرلمان الوطني سيقرر مصير الانتخابات العامة في البلاد، مسلطة الضوء على إعلان سلطات الصحة الباكستانية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القرود "إمبوكس" في البلاد، لمسافر عاد إلى باكستان مؤخراً، حيث تم وضعه في الحجر الصحي.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية، إلى جانب مواصلة التعاون والتنسيق للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.وتناقلت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل جنديين اثنين وإرهابيين اثنين أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية في منطقة تيرا بإقليم خيبر المحاذي للحدود مع أفغانستان.// انتهى //10:13ت م0016