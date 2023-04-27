القدس المحتلة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساعتدى مستوطنون اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية عين ساكوت بالأغوار الفلسطينية.وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات في تصريح أن العشرات من المستوطنين اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين، في قرية عين ساكوت، ضمن اعتداءاتهم المستمرة على قرى الأغوار.في ذات السياق، حطم مستوطنون مركبة فلسطينية قرب بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم، واعتدوا على سائقها، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.// انتهى //10:18ت م0017