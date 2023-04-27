الخرطوم 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان الجيش السوداني أمس، موافقته المبدئية على مبادرة دول "الإيقاد" الرامية لوقف المواجهات العنيفة مع قوات الدّعم السريع.ونقلت الصحف عن الخارجية الأمريكية أنها تجري اتصالات مع شركاء إقليميين ودوليين لتشكيل لجنة مفاوضات بالسودان، في إطار الجهود الرامية لتنفيذ "وقف دائم للأعمال العدائية" في البلاد.ونشرت إعلان الخارجية المصرية إجلاء 1140 مواطناً مصرياً من السودان أمس، منهم 443 مواطناً عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، بالتنسيق مع السلطات السودانية، ليصل بذلك عدد المصريين الذين أجلوا حتى الآن إلى 2679 مواطناً.وتطرقت صحف السودان إلى تأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إن المنظمة تتوقع الكثير من الوفيات الأخرى في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية بما في ذلك التطعيم، في ظل القتال بين الأطراف المتنازعة.// انتهى //10:41ت م0019