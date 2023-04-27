القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، دعم مصر الكامل للشعب السوداني في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، وأهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعى المصالح العليا للشعب السوداني.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في السودان، مبرزة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات حول هروب بعض السجناء، بينما نددت الأمم المتحدة بتجاهل قوانين الحرب وقواعدها.ولفتت الانتباه إلى نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم وإعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان لأداء عملها، بسبب تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة.وتطرقت صحف القاهرة إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بجولة في الحرم الإبراهيمي، والتي قوبلت بتنديد السلطة الفلسطينية.كما تطرقت إلى اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلى "باب الرحمة " بالأقصى للمرة الرابعة خلال أقل من أسبوع، وإلى اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الكوري جنوبي يون سوك يول لبحث لتعزيز التحالف بين البلدين.// انتهى //10:55ت م0023