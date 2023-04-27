إسلام آباد 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسلقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم جراء اندلاع حريق اليوم في عربة قطار ركاب في إقليم السند جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحريق اندلع في عربة رجال الأعمال بقطار سريع بعد وقت قصير من انطلاقه من مدينة كراتشي متجهاً نحو مدينة لاهور، وتم إيقاف القطار في محطة مدينة خيربور بإقليم السند، للسيطرة على الحريق.وأضافت أن أربعة من الركاب مازالوا في عداد المفقودين لأن بعض المسافرين قفزوا من القطار خوفاً من الحريق.// انتهى //11:14ت م0027