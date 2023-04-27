نجران 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واستنظم أمانة منطقة نجران ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، مسابقة توعوية بعنوان "نجران تستاهل .. وأنتم قدها".وأوضحت الأمانة أن المسابقة التي تبدأ في 1 مايو المقبل، وتستمر 45 يوماً، ترتكز على محورين هما " أفضل فيديو توعوي عن نظافة مدينة نجران، وأفضل واجهة مباني بعد التحسين".واشترطت الأمانة في المسابقة أن لا يقل الفيديو عن 30 ثانية ولا يزيد عن دقيقة، وأن تكون صور واجهة المباني من الواقع متضمنة صورة قبل وبعد التحسين، وإضافة رابط المشاركة على منصة أصدقاء أمانة نجران، على أن ترسل المشاركات على هاشتاق #أصدقاء_أمانة_نجران.// انتهى //11:26ت م0028