الجزائر 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى كل من مالي وموريتانيا ومباحثاته مع كبار المسؤولين فيهما، مبرزة تأكيده على تطوير العلاقات في جميع المجالات وعلى رأسها التشاور والتنسيق في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتناولت عملية إجلاء الرعايا الجزائريين ورعايا البلدان العربية من السودان، مشيرة إلى وصول كافة المسجلين في قوائم السفارة الجزائرية بالخرطوم وعددهم 94 مواطناً جزائرياً.وأخبرت صحف الخميس عن دخول الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يومها الثاني عشر، وسط وقف إطلاق نار متقطع، مع استمرار نزوح السكان نحو مناطق آمنة، وتواصل عمليات إجلاء الأجانب عبر بورت سودان.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، على أن قضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين حان وقت إنهائها .// انتهى //11:29ت م0029