سكاكا 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع, يرافقه وكلاء الجامعة الذين قدمُوا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير الختامي لمؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية السعودية 2030، وتقرير المؤتمر الدولي للآفاق المستقبلية لزراعة الزيتون والنهوض بصناعاته، الذي أقامتهما الجامعة خلال الفترة الماضية, بمشاركة محلية ودولية وبرعاية سموه.وأشاد سموه بما احتواه التقريران من توصيات تسهم في تعزيز جهود المملكة في الاستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة، ودفع عجلة التنمية في مجال زراعة الزيتون والنهوض بصناعاته.وأكد سموه حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- الدائمة بتقديم كل ما فيه خدمة للعلم والتعليم وفق رؤية السعودية 2030، مُثنياً في هذه المناسبة بالجهود التي تقدمها الجامعة خلال مسيرتها، ودورها المجتمعي المتميز لخدمة منسوبي الجامعة وأبناء المنطقة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مُنوهًا بما يحظى به التعليم في جميع مجالاته من دعم ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتجويد العمل التعليمي وتطويره، ودعمه بكل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.من جانبه أعرب رئيس جامعة الجوف عن شكره وتقديره لسموه على ما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة دائمة، وعلى ما تفضل به من نصائح وتوجيهات.// انتهى //11:38ت م0031