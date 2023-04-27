عام / تعليم مكة المكرمة يعلن عن توقيت الدوام الصيفي للمتبقي من العام الدراسي الحالي
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
مكة المكرمة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة عن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية، بدءاً من الأحد القادم 1444/10/10هـ، وذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، فيما سيبدأ الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.
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