مكة المكرمة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة عن توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية، بدءاً من الأحد القادم 1444/10/10هـ، وذلك بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، فيما سيبدأ الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.// انتهى //11:40ت م0032