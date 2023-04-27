بغداد 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمباحثات الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والتي شملت بحث الأوضاع العامة والمجريات القضائية والعدلية في البلاد.وأشارت الصحف إلى إعلان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد استعداد العراق لتقديم الدعم والمساندة لإحلال السلام في السودان، خلال استقباله سفير السودان لدى العراق عبد الرحيم سر الختم عبد الرحمن .وواكبت تطورات الأحداث في السودان مع استمرار الدول بإجلاء رعاياها من السودان في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من تدهور خطر الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض بسبب القتال والأوضاع المعيشية الصعبة هناك .وتابعت الصحف العراقية الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزةً تنديد السلطة الفلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى واستمرار اعتداءات المستوطنين اليهود على الشعب الفلسطيني بعدة مدن.// انتهى //12:04ت م0033