الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واستُنظم هيئة المكتبات يوم الثلاثاء القادم لقاءً مفتوحًا حول الاتجاهات الحديثة للدراسات والأبحاث في قطاع المكتبات، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.وسيتناول اللقاء الذي سيقام عبر الاتصال المرئي من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهراً عدة محاور؛ من أبرزها التعريف بالهيئة وإستراتيجيتها، ومبادراتها، مع التركيز على موضوع اللقاء؛ للاتجاهات الحديثة للدراسات والأبحاث في قطاع المكتبات، كما سيتيح اللقاء مساحةً خاصة للنقاش.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تُنظِّمها هيئة المكتبات مع المختصين والعاملين والمهتمين بقطاع المكتبات؛ للتعريف ببرامج ومبادرات الهيئة الإستراتيجية، وخططها الرامية إلى تطوير القطاع، إضافةً إلى تبادل الرؤى والأفكار النوعيّة التي ستسهم في تطوير القطاع، والارتقاء به لتحقيق مستهدفاته.ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني : https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1519/new.// انتهى //12:07ت م0034