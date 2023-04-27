الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسحددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الثامن من مايو المقبل موعداً لبدء المزاد الإلكتروني على 12 موقعاً لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، التي سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري، وتأهل للمنافسة عليها 40 شركة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المزايدة ستكون لكل موقع من المواقع الاثني عشر (12) على حدة في مجمع كسارات جدة الجديد، مبيناً أن الوزارة ستعقد مطلع شهر مايو المقبل ورشة عمل افتراضية لشرح آلية المزاد الإلكتروني على المواقع الـ 12.وبين أن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: 5 رخص لخام البحص، و7 رخص مواد ردميات، مفيداً أن هذه الخطوة تُعد المرحلة الأخيرة من مراحل المنافسة وستشهد الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة.يذكر أن الوزارة تستهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية تطوير إجراءات الحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في القطاع، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.// انتهى //12:23ت م0037