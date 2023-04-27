إسلام آباد 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسلقي ستة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن الاشتباكات وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية، مضيفًا أن قوات الشرطة ما زالت تواصل عملية البحث عن الإرهابيين، وتداهم مواقعهم المشتبهة في منطقة حدودية بين إقليمي بلوشستان والسند.// انتهى //12:32ت م0038