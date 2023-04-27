القدس المحتلة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، كما أصيب أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة، في اعتداء عشرات المستوطنين على قرية عين ساكوت بالأغوار الشمالية، واقتحامها، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.في ذات السياق، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، التي تواصل إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة المقدسة، وتعرقل وصول المصلين للأقصى.// انتهى //13:25ت م0048