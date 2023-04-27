عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية لبلاده
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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13:29ت م
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