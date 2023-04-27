الخرطوم 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عن قلقها حيال أعمال العنف في الجنينة بغرب دارفور.وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) فولكر بيرتس، أن أعمال العنف شملت هجمات على المدنيين وأعمال نهب وتوزيع للأسلحة بين المجتمعات المحلية، كما أسفرت عن عمليات نهب أخرى واسعة النطاق، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة.// انتهى //13:30ت م0051