الرياض 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأعلنت هيئة الأفلام عن تنظيم لقاءٍ مفتوحٍ حول توثيق المجتمعات عبر الأفلام والتجارب الشخصية، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري، وتستهدف من خلاله صُنّاع الأفلام، والنقاد المهتمين بالتوثيق الاجتماعي في السينما.وسيتناول اللقاء الذي سيقام افتراضياً عدة محاور، ومن أبرزها؛ مناقشة مسؤولية المخرج والمنتج والكاتب تجاه المجتمع، والتأكيد على المسؤوليات الأخلاقية في صناعة الفيلم الروائي، والفيلم الوثائقي كأداة لاكتشاف المجتمع، إلى جانب إبراز دور وسائل الإعلام في تشكيل معرفة الجمهور وفهمه تجاه مجتمعه والمجتمعات من حوله، وطرح مدى تأثير المجتمعات السينمائية مثل هوليوود وهيمنة وسائط الإعلام ومنصاتها وتنميطها للمجتمعات.ويهدف اللقاء إلى إبراز أهمية توثيق المجتمعات والذاكرة الجمعية عبر الوسائط السينمائية والمحافظة عليها، واستكشاف تجارب التوثيق المحلية لصناع الأفلام والمهتمين بها، إلى جانب رصد الاتجاهات الجديدة لتوثيق المجتمعات، ومناقشة تطوير الممارسات والنظريات النقدية للتوثيق الفيلمي.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة الأفلام على تنظيمها مع المهتمين والعاملين في قطاع الأفلام بالمملكة، لتعزيز التواصل مع المجتمع السينمائي، عبر فتح مساحة للحوار وتبادل الخبرات معهم والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم ومناقشتها، واستجلاب الأفكار والرؤى المساعدة على تطوير القطاع، وتمكين العاملين فيه.// انتهى //13:31ت م0052