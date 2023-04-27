الكويت 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 9ر3 نقاط ليبلغ مستوى 54ر7162 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر131 مليون سهم عبر 8878 صفقة نقدية بقيمة 6ر27 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5606 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 13ر65 مليون سهم عبر 3149 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 94ر7939 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 8ر66 مليون سهم عبر 5729 صفقة بقيمة 3ر22 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5638 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 8ر59 مليون سهم عبر 2599 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 ملايين دينار كويتي.// انتهى //13:35ت م0055