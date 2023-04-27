طرابلس 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس.أجرت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف .وبحث الجانبان خلال الاتصال سُبل رفع مستوى التنسيق بين البلدين للتعامل مع الأوضاع في السودان، واستعدادهما للتعاون في المجال الأمني والسياسي، لدعم جهود التهدئة والسلام.// انتهى //13:50ت م0060