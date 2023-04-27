سياسي / وزيرة الخارجية الليبية تجري اتصالاً هاتفياً بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط
الخميس 1444/10/7 هـ الموافق 2023/04/27 م واس
طرابلس 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واس.
أجرت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف .
وبحث الجانبان خلال الاتصال سُبل رفع مستوى التنسيق بين البلدين للتعامل مع الأوضاع في السودان، واستعدادهما للتعاون في المجال الأمني والسياسي، لدعم جهود التهدئة والسلام.
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13:50ت م
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