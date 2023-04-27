جيزان 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن بدء تطبيق الدراسي بالتوقيت الصيفي في جميع مدارس المنطقة.وأوضحت أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنين والبنات " يبدأ عند الساعة 6:45 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى في المدارس الصباحية عند الساعة 7:00 صباحاً، فيما تبدأ الفترة الثانية عند الساعة 12:45 ظهراً في مدارس الفترة الثانية ، مؤكدة على مديري ومديرات المدارس، بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف المحددة .// انتهى //14:14ت م0064