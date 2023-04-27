مسقط 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4734.51 نقطة مرتفعًا بـ 14.9 نقطة وبنسبة 0.32 بالمائة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4719.58 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و942 ألفًا و275 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 9.1 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و780 ألفًا و84 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.284 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.73 مليار ريال عُماني.// انتهى //14:52ت م0067