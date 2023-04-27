القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسرحبت جامعة الدول العربية بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن قرار الحكومة النرويجية يأتي استكمالًا لقرارها الإيجابي الذي أصدرته في يونيو الماضي وأعلنت خلاله وجوب وضع علامة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.ودعا السفير أبو علي دول العالم إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، مؤكدة ضرورة التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.// انتهى //16:30ت م0077