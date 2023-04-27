القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.148 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.7 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع نسبته 1.98% ليبلغ مستوى 17796.91 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.04% مسجلاً 3074.93 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 2.09% لينهي التعاملات عند مستوى 4674.54 نقطة.// انتهى //16:40ت م0079