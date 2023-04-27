القاهرة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسحقق فريق الأهلي المصري فوزه الأول على حساب فريق "فيروفيارو" الموزمبيقي بنتيجة (92-74) في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بالقاهرة، وذلك ضمن بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل.ونجح الأهلي في فرض سيطرته على مجريات المباراة، إذ حسم الشوط الأول بنتيجة 32-15، وأنهى الشوط الثاني بنتيجة 53-34، واستمر تفوقه خلال الشوط الثالث الذي جاء بنتيجة 76-58، قبل أن يُنهي الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 92-74.ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة الثانية مع فريق "سيتي أويلرز" الأوغندي يوم السبت المقبل.// انتهى //16:43ت م0082