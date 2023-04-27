جدة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة بجدة اليوم، مبعوث رئيس مجلس السيادة في السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السفير دفع الله حاج علي، الذي قدم شرحًا حول موقف الحكومة السودانية من تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.وأعرب الأمين العام للمنظمة عن أمله في استمرار الهدنة الانسانية والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وعودة الأمن والاستقرار للسودان في أقرب فرصة ممكنة صونًا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها.وأكد أن إجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية سيبحث الوضع في السودان يوم الأربعاء القادم، الأمر الذي يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصها على استتباب الأمن ووحدة وسلامة واستقرار السودان .// انتهى //16:44ت م0083