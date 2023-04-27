الدوحة 07 شوال 1444 هـ الموافق 27 أبريل 2023 م واسصعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 72.82 نقطة، أي بنسبة 0.72 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و145.38 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 180 مليوناً و483 ألفاً و689 سهماً، بقيمة 518 مليوناً، و125.546 ريالاً، نتيجة تنفيذ 19173 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.// انتهى //16:46ت م0084